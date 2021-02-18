فحص 109 مواطنين وصرف العلاج لهم فى قافلة طبية بمرسى علم

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر مديرية الصحة بالبحر الأحمر عن نتائج القافلة العلاجية التى نظمتها المديرية بقري مدينة مرسي علم حيث تم توقيع الكشف على 109 مواطنين بقري مدينة مرسي علم.





وأكد مرعي، أنه تم إطلاق قافلة علاجية بقرى مرسى علم يومى 16 و17 فبراير الجاري، وتم الكشف وتوفير العلاج لعدد 109 مواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان له، أن القافلة الطبية ضمت قري حماطة وأبو غصون والشيخ الشاذلى، حيث تم الكشف وصرف العلاج لـ 109 مواطنين، وإجراء 40 فحصا معمليا، و2 حالة أشعة، و20 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم تحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.





وفى سياق آخر نجح فريق من الأطباء ولأول مرة بمحافظة البحر الأحمر بإجراء عملية تركيب قسطرة مخية للطفل ابن م. ك. من أهالي مدينة الشلاتين يبلغ من العمر 5 أيام وكان يعاني من انسداد بالقنوات المخية بغرفة العمليات المجهزة بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة بمستشفى الغردقة العام وتم حجزه بحضانة المستشفي لاستكمال العلاج.