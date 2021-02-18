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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. الأردن يتخطى الـ 1000 إصابة بكورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:35 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل ‏‎ 1638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.  وجاءت العاصمة الاردنية في مقدمة الإصابات في المملكة بتسجيل 1149 حالة.


وأوضحت الصحة الاردنية في بيان لها منذ قليل ان إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الي (356,744) حالة. 


وأشارت الصحة الاردنية في بيانها الي ان عدد الحالات النشطة حاليًّا داخل البلاد بلغ (20205) حالات.


كما سجلت الصحة الاردنية ‏ 9 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع  إجمالي عدد الوفيات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان إلى (4512) حالة.


وبلغ ‏‎ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1222) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (332,027) حالة.


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