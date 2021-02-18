ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: إشادة الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم يعكس أهمية دور مصر

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:59 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
Advertisements
يوسف سامح
أكد النائب وسيم فخرى داود وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن قيام  بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصرفي تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي إنجازًا مهما.

وأشار داوود فى بيان صحفى له إلى أن اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجاري، بالتوافق مع القرار الذي تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمنًا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذي انطلق في شرم الشيخ عام 2017 ، وذلك بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب يبرز الدور العالمي لمصر في هذا المجال.
 
وأوضح داوود أن قضايا الشباب تحظى بأولوية بالغة على أجندة الأمم المتحدة، وتضمين قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الإشارة الخاصة لمنتدى شباب العالم يعكس الجهود المصرية المبذولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال السنوات الماضية على صعيد تمكين الشباب، ويأتي تقديرًا لإسهامات النسخ الثلاث من المنتدى في مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
 
وأضاف النائب وسيم فخرى داود أن تمكن البعثة المصرية من تضمين القرار تلك الإشارة الخاصة لمنتدى شباب العالم، جاء بدعم من العديد من بعثات الدول الافريقية يسهم في الترويج لنتائج المنتدى وترسيخ وضعه على الخريطة الدولية، يأتي  في توقيت يشهد التحضير لعقد المنتدى السنوي للشباب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة تعتمد النسخ الثلاث لمنتدى شباب العالم

طارق الخولي: الأمم المتحدة أشادت بإسهامات منتدى شباب العالم بنسخه الثلاثة وتأثيرها على الشباب "فيديو"

برلمانية: إشادة الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم نجاح عظيم لمصر

ترشيحاتنا

الزمالك يفوز بصعوبة على الأهلي 28-27 في دورى محترفي اليد

تفاصيل كاملة تحسم جدل امتحانات صفوف النقل وطريقة تقييمها

في وداع الشتاء .. اعتدال الطقس أم موجة جديدة في الطريق ؟ .. تفاصيل الأحوال الجوية

بكري يوضح تفاصيل قرار وزير التعليم بشأن امتحانات الإعدادية.. فيديو

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة والاسكندرية الجمعة

قناة مدرستنا تذيع بيانا عاجلا لـ وزير التربية والتعليم.. بعد قليل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يكتشف إصابته بسرطان نادر بعد تشخيص خاطئ

فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري