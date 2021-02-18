نائب: إشادة الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم يعكس أهمية دور مصر

أكد النائب وسيم فخرى داود وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن قيام بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصرفي تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي إنجازًا مهما.





وأشار داوود فى بيان صحفى له إلى أن اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجاري، بالتوافق مع القرار الذي تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمنًا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذي انطلق في شرم الشيخ عام 2017 ، وذلك بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب يبرز الدور العالمي لمصر في هذا المجال.

وأوضح داوود أن قضايا الشباب تحظى بأولوية بالغة على أجندة الأمم المتحدة، وتضمين قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الإشارة الخاصة لمنتدى شباب العالم يعكس الجهود المصرية المبذولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية على صعيد تمكين الشباب، ويأتي تقديرًا لإسهامات النسخ الثلاث من المنتدى في مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف النائب وسيم فخرى داود أن تمكن البعثة المصرية من تضمين القرار تلك الإشارة الخاصة لمنتدى شباب العالم، جاء بدعم من العديد من بعثات الدول الافريقية يسهم في الترويج لنتائج المنتدى وترسيخ وضعه على الخريطة الدولية، يأتي في توقيت يشهد التحضير لعقد المنتدى السنوي للشباب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.