فيديوجراف.. لتحديد أقرب حمام.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مزنوق

أصبح استخدام الهواتف الذكية من أساسيات الحياة التي لا غنى عنها، ما جعل الجميع يستخدمها في جميع احتياجاته اليومية سواء للتسوق وشراء الملابس والمكياج، أو حتى الطعام الجاهز أو شراء الخضراوات وغيرها من الطلبات.

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وساعدت التطبيقات المتاحة على الهواتف الذكية الأشخاص في إنجاز مهامهم بمنتهى السهولة دون أي عناء، فبمجرد الضغط على التطبيق وإرسال العنوان يصبح الطلب جاهزا.









تطور عالم التكنولوجيا ووصل إلى حد طلب دخول الحمام أون لاين عن طريق تطبيق يعرف باسم "مزنوق"، الذي يستطيع الشخص من خلاله معرفة أقرب حمام في طريقه، وذلك أثناء تواجده في الشارع في مكان يجهله.









ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تطبيق "مزنوق" من خلال الفيديوجراف التالي.