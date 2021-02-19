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برلمان

برلمانى: نركز على إجراء اتصالات مع ممثلي الدول العربية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:01 ص
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
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معتز الخصوصى
قال أحمد فؤاد أباظة ، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان أن خطة اللجنة ستركز خلال الفترة المقبلة على إجراء إتصالات مع ممثلى الدول العربية لعقد لقاءات مستمرة معهم.

وأشار أباظة لـ"صدى البلد" إلى أن الهدف من التواصل مع الدول العربية هو وجود تبادل تجارى وصناعى وتبادل الخبرات فيما بينهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان: سننسق لإحداث تبادل تجارى مع عدد من الدول العربية من خلال التواصل المنظومة الحزبية والبرلمانية من خلال أخذ رأيهم فى كيفية التواصل مع الدول العربية وتحقيق التعاون المشترك معهم.

وأوضح ان لجنة الشئون العربية بالبرلمان تضع على أولوياتها على تحسين مستوى العلاقات المصرية مع الدول العربية.
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