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توك شو

رغد صدام حسين تفجر مفاجأة بشأن وفاة والدها.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:28 م
رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
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البهي عمرو
قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، إنها لم تتوقع أبدًا أن يتم القبض على والدها، وأن يكون فى قبضة الجنود الأمريكيين.

وأضافت رغد صدام حسين في حوار على قناة "العربية"، أنها كانت تعتقد أن يستشهد والدها فى أثناء الدفاع عن أرضه ووطنه، مؤكدة: "كنت قلقة عليه بشكل مستمر".

كما ردت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل على سؤال حول رغبتها في تولي مناصب سياسية بالعراق في المستقبل القريب.

وقالت حول إمكانية لعبها دورا سياسيا: "كل شيء وارد ومطروح على الساحة، وكذلك كل الخيارات وكل الاحتمالات".

وخلال اللقاء، قالت رغد صدام حسين إن والدها "لا يحب الحروب، لكن موقع بلاده ومكانتها وثروتها أجبرته على اتخاذ قرارات الحروب كواجب أخلاقي".

واعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها اعترفت أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.

وأضافت رغد حسين: "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية"، مشيرة إلى والدها لم يكن يستعمل معها أو مع أخواتها القسوة والترهيب كما يشاع.

في سياق آخر، أشارت رغد صدام حسين إلى أن الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية.
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