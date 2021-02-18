رئيس السكة الحديد في زيارة لـ ورش أبو زعبل لمتابعة خطة تطوير عربات الركاب والبضائع

تفقّد اليوم، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، ورش أبو زعبل، لمتابعة تطوير وإعادة دهان العربات بالشكل الجديد والمقررة بعدد ٣٠ عربة درجة ثالثة عادية شهريًا، وأعمال تطوير عدد ٦ عربات درجة ثالثة عادية ضمن مشروع تحسين وتطوير عربات الدرجة الثانية العادية بعدد ٩٢٥ عربة (إعادة تحسين عدد ٤٥٠ عربة، تأهيل عدد ٢١٢ عربة، تحسين عدد ٢٦٣ عربة) والمتضمنة إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب، واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الانارة، وتجديد الارضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد، وذلك في ضوء توجيهات السيد الفريق وزير النقل بمتابعة التنفيذ ميدانيا بورش الهيئة، وتشمل الخطة تطوير وتحسين عدد ١٠٢٣ عربة بهم، إضافة لعدد ٢٠٠ عربة يتم تأهيلها بمصنع سيماف، ليصل إجمالي العربات المقرر تطويرها ١٢٢٣ عربة بنهاية عام ٢٠٢١.





وأثناء الجولة، وجّه رئيس الهيئة بالاهتمام بالدهانات الخاصة بالعربات الجاري تحسينها مع تلافي أية ملاحظات أو عيوب بالدهانات والمعجون المستخدم، مع التأكيد على توفير المعدات اللازمة للورشة لإتمام الأعمال وزيادة الإنتاجية، كما وجّه رئيس الهيئة بوضع طاولة بمداخل أقسام الورشة تحمل بيان بإنتاجية القسم وبيان بالخطوات المتبعة للإنتاج، مع اصدار تعليماته بتواجد مفتش جودة وسلامه بصورة دائمة بكل قسم للتأكد من خروج الإنتاجية بالمعايير الفنية المطلوبة وبأعلى مستوى.





وتفقد المهندس أشرف رسلان أقسام الورشة المختلفة والبالغة ٢٤ قسم ومنهم أقسام (الانتاج، البلي، العجل، عمرة عربات البضائع، عمرة عربات الركاب، المتروكات، عمرة البواجي) ومسابك الزهر اليدوي والنصف آلية ومسابك النحاس والالومنيوم، وأكد علي ضرورة رفع انتاجية الورشة لتصل الي عمرة ٢٥ عربة ركاب و ٤٠ عربة بضائع شهريًا بالاضافة الي توفير احتياجات الهيئة الاخري وربط حوافز العمال بالانتاجية المحققة تحفيزًا لبذل مزيد من الجهد





كما وجّه المهندس أشرف رسلان بوضع اللافتات الاسترشادية بالورشة، مع التأكيد على رفع الخردة ووضعها بالأماكن المخصصة لذلك، خاصةً عربات الركاب المخردة الموجودة بالورشة وذلك لإمكان تنظيف الاحواش ولتسهيل أعمال المناورة التي تتم بالورشة، موجهًا العاملين بالورشة ببذل مزيد من الجهد في سبيل اخراج العربات بالشكل المأمول لإحداث نقلة في مستوى وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية، منوهًا باهتمام القيادة السياسية للبلاد ومتابعتها الحثيثة لعملية التطوير الشاملة التي تشهدها السكة الحديد.





فيما نبّه رئيس الهيئة على مسئولي الأملاك بمراجعة أملاك الهيئة المحيطة بالورشة، موجهًا لهم بضرورة المتابعة المستمرة لازالة التعديات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدين بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للحفاظ علي املاك الهيئة، والعمل على تعظيمها من خلال الحفاظ عليها لإمكان استثمارها وإدرار دخل للهيئة من خلالها.





كما أوصى المهندس أشرف رسلان بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلامة، مشددًا على ارتداء الزي الخاص بالأعمال وخوذ الرأس، للمحافظة على بيئة العمل الصحية التي تسمح للعاملين بإتمام أعمالهم على الوجه الأمثل.





يذكر أن ورش أبو زعبل تقوم بأعمال تحسين وتجديد العربات ضمن خطة الهيئة لتحسين وتجديد العربات من الدرجة الثانية والثالثة العادية عدد ١٢٢٣ عربة مقرر دهانها وتصميمها بالشكل الجديد بإنتاجية دهان عدد ٣٠ عربة درجة ثالثة عادية وتطوير عدد ٦ عربات درجة ثالثة عادية شهريًا، وتقوم الورشة بأعمال عمرة عربات الركاب، عمرة عربات البضائع، وسبك فرامل الجرارات والعربات، وتقدر مساحة الإجمالية للورشة ٦٧ فدان، بإجمالي طاقة تشغيلية تقدر بحوالي ٩٣٣ عامل.





وتفقد رئيس الهيئة أثناء جولته مسار السكة للوصلة المزمع انشاؤها لربط خط السكة الحديد الطوالي من بلوك ورش أبو زعبل بالورشة الجديدة، والمقرر انشاؤها لصيانة العربات الروسي الجديدة بأرض بأبو زعبل، مرورًا بحوش الفحومات بورشة أبو زعبل.





يذكر أنه سيتم تجديد السكة بطول ٧٠٠ متر داخل ورشة أبو زعبل وتركيب سكة الوصلة من نهاية حوش الفحومات حتى موقع الورشة الجديدة بطول ٧٠٠ متر.





وأختتم رئيس الهيئة زيارته بالتأكيد على العاملين بالورشة بضرورة التكاتف من أجل النهوض بالهيئة، وتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومة والتي تستهدف ضمان سلامة وصحة المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين.