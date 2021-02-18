مواصفات واسعار فورد فوكاس 2021 في السوق المصري

انطلقت منذ أيام قليلة الأيقونة الخاصة بشركة فورد الأمريكية "فوكاس" موديل 2021 والتي تعتبر واحدة من اشهر اصدارات الصانع الأمريكي، حيث تأتي عبر خمس فئات مطروحة تضم العديد من التجهيزات، وعوامل الأمن و السلامة، و باقة من وسائل الرفاهية و التحكم.





تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، بينما تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





تتسارع السيارة من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 11.2 ثانية، و تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.5 لتر، عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم، كما تأتي بخزان وقود يسع إلى 53 لترًا.





تقدم فوكاس العديد من وسائل الأمن و السلامة و التي تشمل، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS و EBD، و خاصية التوازن الإلكتروني ESP، و خاصية الثبات عند المنحدرات، و عدد 6 وسائد هوائية AIRBAGS.





بالإضافة إلى نظام متابعة ضغط الاطارات، و مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن وكاميرا، و مثبت سرعة، و فرامل يد كهربائية، كما تضم رز تفعيل وإيقاف المحرك، وتكييف هواء أوتوماتيكي، و مقود حركة متعدد المهام، و فتحة سقف بانوراما للفئات الأعلى تجهيزا.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة فورد فوكاس موديل 2021 :





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TREND 4D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل CONNECTED 5D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 370 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل CONNECTED 4D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 375 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل TITANIUM 4D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 415 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل TITANIUM X 4D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 465 ألف جنيه.