نسرين حجاج تكتب: لؤلؤ

لؤلؤ.. بنت دار الأيتام جاءت ببراءة ابتسامتها وقسوة الحياة لتخطف قلوب من حولها وجماهيرها .









مسلسل أجبر الجماهير على الجلوس وكتم الأنفاس .









كل مشهد ومشهد ينقل المشاهد إلى خط درامى تشويقى ولمفاجأة تلو الأخرى فتمتلئ الرئة بالأكسجين ونتنفس الصعداء .









لؤلؤ .. هذه الفنانة التى تربت فى الملاجئ ولم تنسَ أصلها تسامح ولكنها لا تنسى، حلقة بعد حلقة تجذبنا لؤلؤ، والتى تجسد دورها الفنانة "مى عمر" بجمالها وأناقتها وقوتها برغم أن قلبها يملؤه الضعف إلا أنها أنثى ماركة الأسد أمام من يتعدى على خطها الأحمر فيجد ردا غير منتظر من هذا الوجه الهادئ الأنيق، مثلما تفاجأت "داليا" زوجة طارق بـ"حذاء" لؤلؤ على رأسها تنبهها بأن من يخطئ فى حقها لن ينال غير حذائها فهى لا يهمها شكلها أو كونها فنانة مشهورة .









مشهد حبسنا فيه الأنفاس ولكن جاء الأكسجين لرئتنا ليعلن تشجيعنا وسعادتنا من قوة لؤلؤ، فالمرأة القوية فى مجتمعنا عادة متجبره ولها مواصفات خاصة مختلفة عن لؤلؤ، أما هى فكانت الأنثى"الكيوت" الأنيقة القوية التى تأخذ حقها بيدها وهذا نتاج لنشأتها وهذا الغريب على مجتمعنا العربى.









مي عمر فنانة مجتهدة تقوم على دراسة أبعاد الشخصية وتذاكر، وأثبت هذا المسلسل أنها ليست ممثلة وليدة الصدفة بل وليدة الااجتهاد والمذاكرة فااختارت التميز عنوانا لها .









ذكرت مروة أن مي كانت تعاونها وتطمئنها وتدخل غرفتها لتزيل عنها التوتر وهذا يجعلها فى مكانة الكبار لأنها تستحق ذلك.









من أجمل ما يميز السيناريو والحوار الذى كتبه محمد مهران سرعة الأحداث الذى بدأ بمقدمة الحكاية وسرعان ما توالت الأحداث حتى فعل الحدث الصاعد بطلاق لؤلؤ من طارق ثم سرعان ما توالت الأحداث مرة أخرى ليفاجئنا بذروة الأحداث وهى مقتل لؤلؤ بدون ملل أو مط أو حشو .









وبعيدا عن السيناريو الذى رسم بخطوط درامية تشويقية، المسلسل به وسائل ابهار كثيرة تتمثل فى الديكور والااستعراض وملابس البطلة ادى إلى تعزيز حس الواقعية فى الدراما مع المبالغة فى أسطول السيارات أتفهم أنها ثرية جدا ولكن أكثر من خمس سيارات لماذا وكلها رولز رويس وفرارى ومرسيدس وبورش ...الخ . خصوصا أنها بسيطة كإنسانة .









المخرج محمد عبدالسلام كان عبقريا عندما اختار صوت داليدا ليتوافق مع صوت لؤلؤ وبالفعل تضافر كل من الأداء الحركى واللفظى والصوتى وأنتجوا مصداقية بأن لؤلؤ تغنى بالفعل على المسرح وهذا صوتها.









فجاءت الحفلات بصورة متكاملة صوتا وصورة وأداء حركيا ونحن نفتقد المسرح الااستعراضى فكانت مشاهد الحفلات غنية بالصور المبهرة فالاستعراض والتصوير والإضاءة والألحان جعلوا الشاشة تنبض بجمال اللوحة الفنية الاستعراضية.









وهنا استعراض لبعض الأدوار التى شكلت خطوط الدراما داخل المسلسل:





"طارق نصار"

جسد دوره الفنان "أحمد زاهر"..

طارق رجل أعمال من النوع الثقيل عرف بعلاقاته العاطفية أحب لؤلؤ وساعدها وتزوجها ثم انتقل الخط الدرامى ليتحول طارق من الحبيب العاشق إلى الحبيب المتهور الخاسر عندما استمع إلى وشاية نهال سكرتيرته فضرب زوجته لؤلؤ وطلقها وعايرها بتربيتها فى الملجأ من هنا تحولت لؤلؤ وكأنها شخص اخر .









الفنان أحمد زاهر انتقل بالشخصية عدة مرات صعودا ونزولا وهو متمكن فى هذه الاانفعالات النفسية والعاطفية وأبرز هذه التحولات عندما رأى "منه" ابنته والتى قامت بأداء دورها ابنته الحقيقية "ملك" والتى برعت فى أداء الابنة المكلومة التى أفاقت على كذب أمها وأبكتنا معها فى بعض مشاهدها إلى يوم وفاتها وكانت مفاجأة أخرى .











لم أتفاجأ بأداء أحمد زاهر لأنه فى الاآونه الأخيرة أصبح يتقمص الشخصيات بشكل احترافى وتحولاته الصوتية والشكلية تبرز شخصياته دائما .









"مجدى"

مدير أعمال لؤلؤ وعاشقها فى صمت وسندها..



لم أكن أتوقع هذا الأداء من الفنان إدوارد فهو السهل الممتنع عندما شاهدت شخصية "مجدى" توقعت أنه دور عادى وكعادة إدوارد يحرز "أجوال" فى منطقة الكوميديا لكن هنا مساحة الإبداع كبيرة جعلتنى أراه كالطبخة التى نضجت تكون كاملة فى المذاق وفى اللون وفى الرائحة ليكون طبقا متكاملا شهيا.









أذكر مشهد اعترافه للؤلؤ بحبه أبكانى.. أما عند مفاجأة الحلقة الخامسة والثلاثين لم أصدق أن هذا العاشق المحترم الذى يخاف عليها بهذا الشكل يقتلها .









ودخلت كتبت على الفيسبوك "مش قادرة أصدق إن مجدى يقتل استحالة".











أكتب هذا المقال بعدما شاهدت الحلقة الثامنة والثلاثين سألت الفنان إدوارد هل تناقشت مع السيناريست والمخرج فى مفاجأة الحلقة الخامسة والثلاثين فأجاب بـ لا وقال لى: "لم أتناقش لأن الفكرة حازت إعجابى منذ البداية ولأن الناس بتحب المشاهد التى بها ساسبنس".









"نهال"..

والتى قامت الفنانة نجلاء بدر بأداء دورها التى أبهرتنى بهذا الأداء وبرغم تميز نجلاء بدر فى هذه المنطقة المركبة إلا أننى أتمنى أن أراها فى أدوار أخرى ولكنها تجيد الإمساك بمفاتيح الشخصية فهى تدرس الشخصية من الناحية النفسية والشكلية والااجتماعية فلم يساورنى شك فى أنها نهال ونسيت أو تناسيت أنها نجلاء .فى الاآونه الاخيرة اصبحت الفنانة نجلاء بدر فنانة من العيار الثقيل .









"كاميليا"..

والتى جسدتها الفنانة الرقيقة نيرمين الفقى .. كالعادة تطل علينا نيرمين بأناقتها وبهدوء ملامحها ولكن من الواضح أن السنين أثقلت موهبة نيرمين ولكن فى هذا الدور لعبت نيرمين دورين فى دور، الفنانة الشريرة فى بعض المشاهد والفنانة الرقيقة الحساسة التى سرعان ما تحول غيرتها إلى عطف لمنافستها لؤلؤ بل وتشفق عليها فى بعض الأحيان مشاهد كاميليا وزوجها فى ديكور داخلى معظم الوقت كنت أود أن ينتقل المخرج بمشاهد خارجية كحديقة المنزل ليظهر ثراء هذه الشخصية لأنها فنانة قديمة ولها جمهورها العريض وكانت متربعة على عرش الغناء وهى زوجة لرجل اعمال أيضا .









لؤلؤ ثراؤها فاحش بالنسبة لكاميليا وأتفهم هذا لأسباب كثيرة ولكن كان لابد من التوازن فى البعد الاجتماعى والفنى بين الفنانتين .









"داليا"..

والتى تقوم بأداء دورها الفنانة هيدى كرم والتى أدت الدور ببراعة لدرجة اننا كرهنا هذه الزوجة التى تتعدى على زوجها قولا وفعلا وبها قدر من التنمر على لؤلؤ.. جسدته هيدى باحترافية. هيدى أصبحت تجيد لغة الجسد أثناء غوصها فى الشخصية مما ساعدها على إقناعنا .









"بودا"..

وقام بشخصيته الفنان محمد الشرنوبى .. يمتاز الشرنوبى بتشربه للأدوار وخفة دمه ووسامته تساعده فى التربع على قلوب المشاهدين فله مساحة خاصة عند المشاهد أعطاه الله القبول حتى وهو يجسد الحبيب الخائن الشرير الذى تسول له نفسه التلاعب بقلب وجسد الإنسانة التى أحسنت إليه ووثقت به. يعود ببراءته ليعلن ندمه فى بعض المشاهد ويتعاطف الكثيرون معه ويوجدون له العذر ويرمون باللوم على مروة الصديقة الخائنة يمسك الشرنوبى بمفاتيح الشخصية جيدا .









"سيد"..

والد لؤلؤ والذى قام بأداء الدور الفنان حمدى هيكل ...

هذا الفنان من العيار الثقيل فلقد جعلنا نكرهه ولقد اجتهد فى أداء المشاهد فتمكن من مفاتيح الشخصية كنت أراقب حركاته وغمزة عينيه ورقبته فهو يتكلم بصوته وبلغة الجسد فتميز فى مشاهده كنت أعرفه ولكن لا أعلم اسمه فأداؤه جعلنى أبحث عن اسمه وأحفظه وعندما يكر الجمهور شخصية شريرة فيكون السبب هو إجادة الفنان لدوره وتمكنه من تقمص الشخصية .









"مروة"..

صديقة لؤلؤ وأختها فى الملجأ الصديقة الغادرة..

والتى تقوم بأداء دورها الفنانة هدير عبد الناصر وهى وجه جديد فنانة تجتهد على نفسها فهى خريجة المعهد العالى للفنون المسرحية ودرست فى استوديو د.عبدالهادى وتصقل دراستها وهواياتها بالكورسات والورش طوال الوقت وهذا واضح على انفعالاتها وإلمامها بالخطوط الدرامية. أذكر لها مشاهد كثيرة ولكن هناك مشهدا لن أنساه وهو عندما تحولت لمروه تربية الشوارع وأظهرت وجهها الحقيقى أمام أم لؤلؤ عند الخناقة نظرت إلى فمها وإلى عيونها فوجدتها ممثلة متحكمة فى الدور وتعرف من أين تخرج انفعالاتها مساحة الدور ساعدتها فى إظهار إمكانياتها وأتوقع لها الصعود بالسلم لا بل بأسانسير .









أنهى مقالي بشكر الشركة المنتجة "سيرنجى" وعلى رأسها المنتج "تامر مرسى" التى لم تبخل فى الإنتاج وجعلت الصورة فى النهاية مبهرة للعين وأصبحنا ننتج مسلسلات درامية استعراضية.









شكرا لجميع الفنانين الذين لم أذكرهم فالجميع أدوارهم مميزه وأداؤهم رائع مما جعلنى أكتب هذا المقال بعد إعجابى بهذا العمل المتكامل، فإن اجتهاد الفرد يعلى شأن الكل ويكتب النجاح والتميز على شاشة العرض، والجميع في هذا العمل الدرامي أجتهد وأجاد.









وفى النهاية ورسالة المسلسل "ليس كل مؤتمن أمينا"..

المخرج محمد عبدالسلام

قصة مى عمر

سيناريو وحوار محمد مهران