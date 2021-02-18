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اقتصاد

معهد التخطيط القومى ينظم ورش تدريبية للباحثين في مجلس النواب

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:31 م
صدى البلد
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اية الجارحي
نظم معهد التخطيط القومى، مجموعة من ورش العمل التدريبية للباحثين بمجلس النواب، فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء قدرات الباحثين بمجلس النواب في مجالي "اللامركزية والاحتواء الاجتماعي والتنمية المستدامة". 

وشملت الدورات التدريبية الآتي...
• سياسات لاحتواء الاجتماعي
• اللامركزية بين التخطيط وإعداد الموازنة وتقديم الخدمات 
• استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 - التحديث والتطوير من واقع خبرات التطبيق

تقام الورشة في  الفترة من 19-14 فبراير 2021 تحت رعاية  الدكتور علاء زهران - رئيس المعهد وبحضور وإفتتاح الدكتور خالد عطيه - نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا.
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