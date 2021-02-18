معهد التخطيط القومى ينظم ورش تدريبية للباحثين في مجلس النواب

نظم معهد التخطيط القومى، مجموعة من ورش العمل التدريبية للباحثين بمجلس النواب، فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء قدرات الباحثين بمجلس النواب في مجالي "اللامركزية والاحتواء الاجتماعي والتنمية المستدامة ".





وشملت الدورات التدريبية الآتي...

• سياسات لاحتواء الاجتماعي

• اللامركزية بين التخطيط وإعداد الموازنة وتقديم الخدمات

• استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 - التحديث والتطوير من واقع خبرات التطبيق



