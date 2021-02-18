بمبلغ صادم.. توقعات تكشف سعر هاتف آيفون 13 برو المنتظر

ظهرت خلال الأسابيع الماضية، العديد من التوقعات حول هاتف ايفون 13 المرتقب، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه في شهر سبتمبر 2021، وبينما أشارت بعض التسريبات إلى المميزات والتصميم الذي سيأتي بها هاتف ايفون 13، أثيرت بعض التكهنات حول سعر ايفون 13 المتوقع.





وأفادت بعض التقارير بأن آبل ستزود هاتف ايفون 13 بشاشة بقياس 5.4 بوصة، من نوع OLED، تدعم تقنيةLTPO التي تعمل على تقليل استهلاك الشاشة لطاقة البطارية، نظرا لأنها ستعمل بتحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، إلى جانب شق شاشة أصغر.









وعلى غرار هواتف العام الماضي، سيدعم هاتف ايفون 13 شبكات الجيل الخامس 5G، بمعالج جديد تم تطويره لتحسين الأداء مع استهلاك طاقة محسنة لتحسين عمر البطارية، وستطلق عليه شركة آبل اسم A15 Bionic.





وسيأتي هاتف ايفون 13 برو بشاشة أكبر بقياس 6.1 بوصة، وسيحاكي الهاتف الرائد المنتظر تصميم إصدار العام الماضي iPhone 12 Pro، ولكنه يمتاز بمساحة تخزين داخلية خارقة بسعة 1 تيرابايت.





سعر ايفون 13 المتوقع





ووفقا للتسريبات، من المتوقع أن يتكلف هاتف ايفون 12 برو لنسخة 1 تيرابايت، حوالي 1699 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 26600 جنيها مصريا).





وبينما تتوفر نسخة 128 جيجابايت من هاتف iPhone 12 Pro، بسعر 999 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 15600 جنيها مصريا)، وتبلغ تكلفة الإصدارين 256 و 512 جيجابايت، حوالى 1099 دولارا و 1299 دولارا على التوالي.