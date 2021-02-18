بكري: لقاء السيسي برئيس الحكومة الليبية يعكس دور مصر.. فيديو

رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وتم التأكيد من خلال هذا اللقاء على الوضع في ليبيا خلال الفترة الحالية.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن ذلك يعكس إشارة واضحة لدور مصر التاريخي في العمل على انهاء المشاكل والأزمة الليبية.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الدبيبة قد أكد أن ليبيا حكومةً وشعبًا تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية بقيادة ورؤية الرئيس خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح.





رحب الرئيس السيسي بالدبيبة في بلده الثاني مصر، مجددًا التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبي، بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد علي نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات.

قال الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم