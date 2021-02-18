الكهرباء: انتهاء 155 عملية تحويل خطوط هوائية إلى كابلات بـ 80 مليون جنيه بـ الفيوم

قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن إجمالى ما تم استثماره لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة الفيوم يتخطى 320 مليون جنيه خلال السنوات الست الماضية.





وأضاف أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الخطوط الهوائية فى محافظة الفيوم كانت تشكل خطورة على الأهالى، لأنها كانت تمر اعلى الكتل السكانية.



