الكهرباء: انتهاء 155 عملية تحويل خطوط هوائية إلى كابلات بـ 80 مليون جنيه بـ الفيوم

قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن إجمالى ما تم استثماره لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة الفيوم يتخطى 320 مليون جنيه خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الخطوط الهوائية فى محافظة الفيوم كانت تشكل خطورة على الأهالى، لأنها كانت تمر اعلى الكتل السكانية.
وأشار متحدث الكهرباء إلى الانتهاء من حوالى 70 كم من تطوير شبكات الكهرباء بمحافظة الفيوم بتكلفة 80 مليون جنيه لـ 155 عملية تحويل للخطوط الهوائية إلى كابلات كهربائية، بالإضافة إلى دخول العدادات الذكية وتركيب ما يزيد على 3600 عداد ذكى بأعلى المعايير الحديثة، لافتأ إلى أن التحول الرقمى الذي تبنته الوزارة فى محافظة الفيوم نتج عنه تطوير مراكز الخدمة.