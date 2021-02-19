10 فوائد مذهلة للبصل المشوي.. الثالثة أهمها

البصل من الخضراوات المفيدة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.





لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول البصل المشوى.





1- يقلل من الوزن ويساعد على التخلص من البدانة لأنه يحسن عملية الأيض (الاستقلاب).

2- يعمل على تقوية الدورة الدموية في جسم الإنسان

3- يحافظ على الشرايين ويقويها

4- الوقاية من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية

5- يخلّص الجسم من السموم والبكتيريا

6- له فاعلية عاليه في علاج الأنفلونزا والرشح ونزلات البرد.

7- يساعد في التخلّص من عسر الهضم

8- الحدّ من ظهور علامات الشيخوخة.

9-تنظيم معدّل السكر في الدم.