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خبير استراتيجي: القيادة المصرية تسعى جاهدة للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:13 م
لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة الليبية
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ندى رأفت

قدم الدكتور محمد الأسمر ، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية ، الشكر للقيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس السيسي على الجهود المبذولة في القضية الليبية، مضيفًا أنه تم مناقشة الأزمة الليبية في المحاكم الدولية وقمة العشرين، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وجامعة الدول العربية ، والاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق المتوسط من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الليبي والمصري ، وبالتالي الحفاظ على الأمن القومي العربي العام.


وأضاف " محمد الأسمر " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه خلال الفترة القادمة ، هناك دول كثيرة سيكون لها الفضل على ليبيا ، ولكن على رأسهم جمهورية مصر العربية ، وأن اللقاء الذي تم اليوم بين الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الليبية ، يدل على أهمية المرحلة التشاورية التي تجريها الحكومة الليبية ، وتقديم وزرائها ، للتمهيد للوصول إلى الانتخابات التشريعية.


وتابع مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية ، أن الحوار السياسي بين البلدين ارتكز على الإجراءات العسكرية الأمنية التي لم تشهد إجراءات تنفيذية إلا بعد اللقاء الذي تم في شهر سبتمبر.


وأكد " الأسمر " ، أن المرحلة القادمة ستكون بها خطوات عملية وإجراءات في متابعة جمهورية مصر العربية لإرضاء جميع الأطراف في ليبيا ، مؤكدًا الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الشعب الليبي دون تميز طرف عن آخر.

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