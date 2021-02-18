خبير استراتيجي: القيادة المصرية تسعى جاهدة للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا

قدم الدكتور محمد الأسمر ، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية ، الشكر للقيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس السيسي على الجهود المبذولة في القضية الليبية، مضيفًا أنه تم مناقشة الأزمة الليبية في المحاكم الدولية وقمة العشرين، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وجامعة الدول العربية ، والاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق المتوسط من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الليبي والمصري ، وبالتالي الحفاظ على الأمن القومي العربي العام.
وأضاف " محمد الأسمر " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة
" ، أنه خلال الفترة القادمة ، هناك دول كثيرة سيكون لها الفضل على ليبيا ،
ولكن على رأسهم جمهورية مصر العربية ، وأن اللقاء الذي تم اليوم بين الرئيس السيسي
ورئيس الحكومة الليبية ، يدل على أهمية المرحلة التشاورية التي تجريها الحكومة
الليبية ، وتقديم وزرائها ، للتمهيد للوصول إلى الانتخابات التشريعية.
وتابع مدير مركز الأمة الليبي للدراسات
الاستراتيجية ، أن الحوار السياسي بين البلدين ارتكز على الإجراءات العسكرية
الأمنية التي لم تشهد إجراءات تنفيذية إلا بعد اللقاء الذي تم في شهر سبتمبر.
وأكد " الأسمر " ، أن المرحلة
القادمة ستكون بها خطوات عملية وإجراءات في متابعة جمهورية مصر العربية لإرضاء جميع الأطراف في ليبيا ، مؤكدًا الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الشعب
الليبي دون تميز طرف عن آخر.