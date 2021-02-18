حبس قاتل زوجة أبيه 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر رئيس نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية حبس سائق توك توك بقرية بدواى التابعة للمركز المنصورة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجة أبيه.





ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، من أهالي قرية بداوي التابعة للمركز بمصرع ربة منزل مقيمة بذات القرية بعد خلافات مع نجل زوجها.





وبإنتقال مأمور المركز والمقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع سنية أ م ع 55 عاما نتيجة تلقي عدة طعنات بالبطن والصدر وأن المتهم في الواقعة ابن زوجها ويدعى إيهاب ف ع 22 عاما سائق توك توك.





وبسؤال زوجها والد المتهم 59 عاما عامل أقر بأن ابنه هو المتهم لوجود خلافات عائليه بينهم واعتقاد المتهم أنها وراء تلك الخلافات، وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم أثناء اختبائه عند أحد أصدقائه وبمواجهته اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الجريمة وأنه سدد لزوجة أبيه 6 طعنات بالصدر والبطن فور قيامها بفتح باب المنزل له وعلل ذلك أن زوجة أبيه تثير غضب أبيه ضده وأنها السبب الرئيسي في نشوب الخلافات بينهما وبعده عنهما وإقامته الدائمة معها وبإرشاده تم ضبط السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة.



