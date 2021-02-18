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توك شو

تامر أمين يصفق لـ شباب التكية في الشرقية

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:46 م
الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين
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البهي عمرو
قدمم الإعلامي تامر أمين، التحية وصفق لمجموعة من الشباب على الهواء،  قائلا "الشباب ده بيوزع عدس وشوربة على الشباب بالمجان.. مؤكدا شباب التكية يوزعون وجبات لمواجهة البرد بالشرقية".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هذا الشباب يساعد الجميع فى ظل الجو البارد، وكشف تامر أنه سيذهب لـ هؤلاء الشباب.

وفى نفس السياق قالت مروة حازم أحد مؤسسي مبادرة التكية بالشرقية، إنهم يقومون بذلك منذ 6 سنوات، وأن العربية الخاصة بهم تسمى عربية "الدفا". 

ولفتت إلى أنهم يوزعون وجبات كثيرة وليس عدس فقط، ففى بعض الأوقات يتم توزيع أرز، وحمام.
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