5 نصائح لتفادي حوادث السيارات أثناء الطقس السيئ

يواجه العديد من قائدي السيارات بعض من الصعوبات التي تتعلق بتحديات الطريق، وخاصة في فصل الشتاء، والذي يعد من أكثر فصول العام تقلبًا في الحالة الجوية، حيث تتعدد به عناصر الخطورة مثل حركة الرياح والعواصف الترابية، والأمطار الكثيفة، وموجات الصقيع، ومشكلات الشبورة الجوية أيضا.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز 5 نصائح لتفادي الحوادث أثناء الطقس السيئ.

1- مضاعفة مسافات الأمان

لا شك أن مسافات الأمان من أهم نقاط القوة على الطرق والتي تتعلق بناحية السلامة، و خاصة عند سوء الأحوال الجوية ومع زيادة نشاط حركة الرياح و تساقط الأمطار، فمن الضروري أن نلتزم جيدا بها، حتى تتجنب مشكلات التوقف المفاجئ والوقوع في مخاطر الاصطدام.

2- التحكم في عجلة القيادة

من الضروري أن تتحكم جيدا في عجلة القيادة "الدركسيون"، وذلك لتجنب مشكلات انحراف السيارة، وخاصة عند الطرق غير الممهدة أو المغمورة بالمياه و الطبقات الطينية.

3- الاستخدام الأمثل للفرامل

تعتبر فرامل السيارة من أهم الأجزاء الواقعة بالمنظومة الحركية، فهي المسؤولة الأولى عن اعطاء امر التوقف، ولكن كن حذر في إستخدامها على الطرق التي تأثرت بعوامل فصل الشتاء، لتجنب مشكلات الانزلاق أو الانحرافات المختلفة، و لا ينصح بإستخدام فرامل اليد في هذه المواقف.

4- الإشارات الجانبية وعوامل التنبيه

قبل أن تنتقل من حارة إلى اخرى، فعليك أن تقوم بإعطاء شارة الانتقال المناسبة، لتفادي الاصطدام بالسيارات القادمة، ولاشك أن زر الانتظار له قيمة كبيرة في اوقات الشبورة المائية، و الة التنبيه أيضا تشكل عامل هام من أمور الانتباه والتحذير.

5- تأكد من حالة الإطارات

يجب عليك أن تفحص اطارات سيارتك جيدًا، وذلك قبل الانطلاق إلى رحلتك، وتأكد من مستوى الهواء بداخلها، وقم بفحص العجلة البديلة "الاستبن" فربما تحتاجها إذا تعرضت أحد إطارات سيارتك إلى التلف.