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سيارات

لكي تتجنب المخاطر.. أشياء خفية لا تنساها داخل سيارتك

السبت 06/فبراير/2021 - 02:01 م
اشياء خفية و امور
اشياء خفية و امور خاطئة يرتكبها بعض قائدي السيارات
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صبري طلبه
يقع البعض من قائدي السيارات بمشكلات خطيرة، ربما تتعلق بسلامة المركبة أو بنقاط الأمان لقائد السيارة و من معه، و تبدو هذه الأمور خفية للغاية ولكنها تحمل الكثير من العواقب، فمن الممكن أن تفقد بطارية السيارة خصائصها الفنية عن دون علم، أو ينتج حريق داخل سيارتك بسبب زجاجة صغيرة، فهل تعلم عزيزي القارئ ماهي الأسباب ؟ 


و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح لقائدي السيارات، حول اشياء خفية و امور خاطئة يرتكبها العديد.


1- اضاءة السيارة 
من الممكن أن يسهوا قائد السيارة و يترك الاضاءة الداخلية أو الخارجية في وضع التفعيل، و في هذه الحالة قد تتعرض بطارية السيارة لإنخفاض شديد في مستوى ادائها، نظرًا للاستهلاك الكبير الذي حدث لها بسبب بقاء السيارة لاوقات كبيرة بهذه الوضعية، ومن الضروري أيضًا أن نتأكد من إغلاق زر الانتظار.


2- شاحن الهاتف و كاسيت السيارة 
استكمالًا لتفادي مشكلات ضعف بطارية السيارة، فمن الضروري أن نتجنب شحن الهاتف المحمول لفترات طويلة، أو تفعيل الكاسيت و شاشة عرض الوسائط و نحن في وضعية التوقف، فكل هذه الأمور ربما تنال بشدة من عزم البطارية الكهربائية، ومع مرور الوقت تجعلها تتلف سريعًا، أو ربما تكون من تعساء الحظ و تنخفض قدرتها  وتتوقف حركتها تمامًا.


3- زجاجات الكحول و المعطرات 
ليست حوادث الحريق و الاشعال ناتجة عن تسرب الوقود فقط، بل من الممكن زجاجة صغيرة تؤدي إلى عواقب غاية في الخطورة، ولذلك فمن الضروري أن نتجنب وضع زجاجات المعطرات أو مادة الكحول المطهرة بداخل السيارة، فمع ارتفاع درجات الحرارة ربما تكون هذه المواد قابلة للاشتعال بصورة كبيرة، و ينتج عنها مشكلات خطيرة لا نحب أن نراها يومًا.
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