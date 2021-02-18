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رياضة

الكاف في أزمة .. أسباب تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:12 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الخميس، تأجيل مباراته أمام ماميلودي صن داونز الجنول أفريقي رسميا بعد إبلاغه بالقرار من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان من المقرر أن تقام المباراة في ثاني جولات دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من رفض السلطات المغربية إقامة مواجهة الوداد وكايزر تشيفز بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

مواجهة لم يتحدد لها موعد جديد بعد، بعد تحديد إقامتها في مصر ومن ثم تأجلت من جديد بسبب فشل الفريق الجنوب إفريقي في السفر، وبعدها أعلن الاتحاد المصري اعتذاره عن عدم استضافة المباراة.

وتأتي السلالة الجديدة على رأس الأسباب وراء تأجيل اللقاءات وظهرت موجة جديدة في جنوب افريقيا ونيجيريا ما جعل دول مثل الجزائر والمغرب تفرض قيودا صارمة على الوافدين من الخارج.

ويذكر ان السلطات المغربية رفضت منح التأشيرات لبعثة فريق كايزر تشيفز باعتبار دولة جنوب إفريقيا محظور دخول مواطنيها بسبب إنتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

كما يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة نحو الموافقة على استضافة  مباراة فريق شباب بلوزداد الجزائري امام صندوانز الجنوب افريقي فى الجولة المقبلة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
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