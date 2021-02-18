محافظ الشرقية: صيانة أعمدة الإنارة تمت قبل الشتاء.. وكسح مياه الأمطار فورا

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن كل الأمور تحت السيطرة فيما يخص حالة الطقس السيئ الذي ضربت البلاد، والأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بعملها بشكل متواصل وموجودة دائما.









وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن غرفة العمليات تتلقى تقريرا بشكل مستمر عن حالة الطقس في جميع مراكز المحافظة، ونناشد المواطنين البعد عن أعمدة الإنارة خلال فترة سقوط الأمطار.









وتابع، أنه تم عمل صيانة لجميع أعمدة الإنارة خلال الفترة الماضية، ولكن يجب التحذير والبعد عن تلك الأعمدة بشكل عام، خاصة في ظل سقوط الأمطار وحالة الطقس السيئة التي تضرب البلاد.





ولفت، الى أنه أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.







