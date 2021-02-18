ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية: صيانة أعمدة الإنارة تمت قبل الشتاء.. وكسح مياه الأمطار فورا

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:29 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن كل الأمور تحت السيطرة فيما يخص حالة الطقس السيئ الذي ضربت البلاد، والأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بعملها بشكل متواصل وموجودة دائما.


وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن غرفة العمليات تتلقى تقريرا بشكل مستمر عن حالة الطقس في جميع مراكز المحافظة، ونناشد المواطنين البعد عن أعمدة الإنارة خلال فترة سقوط الأمطار.


وتابع، أنه تم عمل صيانة لجميع أعمدة الإنارة خلال الفترة الماضية، ولكن يجب التحذير والبعد عن تلك الأعمدة بشكل عام، خاصة في ظل سقوط الأمطار وحالة الطقس السيئة التي تضرب البلاد.

 
ولفت، الى أنه أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.


وكانت معدات وسيارات الأجهزة التنفيذية انتشرت بالشوارع لشفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة، فضلًا عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وجود أي أسلاك مكشوفة بها وإزالة النزلات واستبدال التالف منها لمنع حوادث الصعق بالكهرباء، فضلًا عن إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكشافات التي تضررت نتيجة سقوط الأمطار والتأكد من عزلها حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة علي الشرقية.. والمحافظ يكلف بسرعة شفطها ..شاهد

حتى منتصف الليل.. استمرار شفط مياه الأمطار بالشرقية.. شاهد

حملة مكبرة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشرقية.. شاهد

لجان لمراجعة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة وتركيب عوازل بالشرقية

للتصدي للمخالفات.. استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

طقس معتدل.. استمرار أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع الشرقية

ترشيحاتنا

بعد ظهوره بها اليوم.. سعر ومواصفات سيارة بيج رامي اودي AUDI Q8.. فيديووصور

احذفه فورا.. ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق شهير تهدد مليار هاتف أندرويد

مدبولي يوجه دعوة لرئيس وزراء السودان لزيارة مصر

أخبار الرياضة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي.. الأحمر يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا .. ميسي إلى باريس سان جيرمان

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟ القرارات كاملة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد آخر جلسة تصوير خضعت لها.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب كشفت عن أنوثتها وإنقاص وزنها

تسببت في تصادم 3 سيارات.. سيدة تشرب الكحول بشراهة أثناء القيادة

مواصفات تويوتا برادو وأسعارها في السوق السعودي