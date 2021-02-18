وزير الثقافة الأسبق: يسقط حكم المرشد كان الشعار الأول في كل قطاعات الوزارة

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن نشاطات الأوبرا لم تتوقف إطلاقا خلال حكم الإخوان، وكانت وزارة الثقافة هي الشرارة التي اشتعلت لـ 30 يونيو.





وأضاف الدكتور محمد صابر عرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن الإخوان حاولوا الضغط على كمال الجنزوري لتقديم استقالته.





وأكد أن "يسقط حكم المرشد" كان الشعار الأول في كل قطاعات وزارة الثقافة.





ونوه بأن الإخوان سيطروا على التعليم خلال العقود الماضية، حيث أن عددا كبيرا من المدرسين منتمين للسلفيين والإخوان، ويقومون بالتدريس في مدرسة الأورمان الثانوية.