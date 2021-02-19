من الفضائيين.. شعب الكونغو يحرق جسما معدنيا غامضا ظهر في العاصمة

تم تدمير هيكل معدني ظهر في ظرف غامضة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بسبب مخاوف عن اصوله، حيث أشعل السكان النيران في المنصة المعدنية الغامضة التي ظهرت في وقت سابق في (كينشاسا).





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تجمهر الناس في العامة وستخدموا الحجارة والنيران لتدمير الجسم المعدني ذو الشكل الثلاثي ويبلغ طوله 3.7 متر، وله مظهر عام معدني، وذلك بعد ظهوره في عدة اماكن حول العالم خلال الأشهر القليلة الماضية.





أثار الجسم المعدني الشائعات في وقت لاحق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويخشى البعض من أن يكون هذا الجسم شيطاني أو تم وضعه في الكونو من قبل الأجانب أو عصابة سرية.





ونقلت رويترز عن أحد السكان المحليين يدعى سيرج إيفولو، قال: "استيقظنا ورأينا هذا المثلث المعدني ... فوجئنا لأنه مثلث كثيرا ما نراه في الأفلام الوثائقية عن الماسونيين".





وأصبحت التكهنات المتعلقة بهذا الجسم المعدني مختلفة، ويقول شهود عيان إن السكان دمروه ليروا ما بداخله، وبعد تدميره اتضح انه جسم معدني مجوف.





وقال العمدة المحلي بايلون جيبيني إنه أرسل أجزاء منه للعلماء ليتم اختبارها لمعرفة أصولها أو سبب تكونها، ونفى اتهامات وجهها حاكم كينشاسا جينتيني بأنه مسؤول عن الجسم الغامض.





وقال المتحدث باسم نجوبيلا إن رئيس البلدية أراد إثارة ضجة، خاصة إنه ليس أول جسم معدني يظهر، وكان قد أحدث ضجة في الفترة الأخيرة بظهور أجسام مشابهة في عدد من البلاد حول العالم.





وكانت قد ظهرت في الولايات المتحدة وتسارع العديد للتصوير معها، وكذلك ظهر العديد منها في المملكة المتحدة منها واحدةفي جزيرة وايت في ديسمبر الماضي، وظهر أيضا في معبد قديم تابع للتراث العالمي في تركيا.