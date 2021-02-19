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أخبار البلد

شاهد.. روعة وجمال شوارع وسط البلد وكوبرى قصر النيل ليلا.. صور

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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سيد أحمد- نور المصري
رصدت عدسة " صدى البلد " مجموعة من الصور لـ شوارع وسط البلد و كوبرى قصر النيل لرصد جمال القاهرة ليلا .

وكانت شوارع القاهر و وسط البلد خالية من المواطنيين بسبب برودة الطقس. 

وتشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الجمعة،  استقرار في  حالة الطقس على البلاد، حيث تنحسر فرص سقوط الأمطار على البلاد وتهدأ سرعة الرياح، يقابل ذلك أيضا ارتفاع تدريجي في الحرارة. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الجمعة، يكون مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق شمالا من الوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة.  
شاهد.. روعة وجمال شوارع وسط البلد وكوبرى قصر النيل ليلا.. صور
شاهد.. روعة وجمال شوارع وسط البلد وكوبرى قصر النيل ليلا.. صور
شاهد.. روعة وجمال شوارع وسط البلد وكوبرى قصر النيل ليلا.. صور
شاهد.. روعة وجمال شوارع وسط البلد وكوبرى قصر النيل ليلا.. صور
شاهد.. روعة وجمال شوارع وسط البلد وكوبرى قصر النيل ليلا.. صور
شاهد.. روعة وجمال شوارع وسط البلد وكوبرى قصر النيل ليلا.. صور
شاهد.. روعة وجمال شوارع وسط البلد وكوبرى قصر النيل ليلا.. صور
شاهد.. روعة وجمال شوارع وسط البلد وكوبرى قصر النيل ليلا.. صور
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