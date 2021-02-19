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نحو العالمية.. مصر تطلق أول منصة رقمية توفر البيانات لأنشطة التنقيب.. تعرف عليها

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:59 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال جمال القليوبي، الخبير العالمي للبترول والطاقة، إنه في أطار خطة الرقمنة التي تستهدفها البلاد، تم إنشاء أول منصة رقمية توفر البيانات لأنشطة التنقيب، معقبا: البوابة توضح كل مستويات الحصول على الزيت والغاز الطبيعي حتى الوصول إلى سطح الأرض.

واسترسل "القليوبي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي": هذه العملية تحتاج إلى وقت كبير من الاستثمارات، البوابة ساهمت ف تسهيل الاستثمار والبحث والحفر على الشركاء الأجانب.

وأضاف، لدينا نسبة كبيرة من الشركات العالمية في مصر، البوابة تساهم تسريع الحصول على البيانات ومتابعة المناقصات الاستثمارية.

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