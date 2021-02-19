نحو العالمية.. مصر تطلق أول منصة رقمية توفر البيانات لأنشطة التنقيب.. تعرف عليها

قال جمال القليوبي، الخبير العالمي للبترول والطاقة، إنه في أطار خطة الرقمنة التي تستهدفها البلاد، تم إنشاء أول منصة رقمية توفر البيانات لأنشطة التنقيب، معقبا: البوابة توضح كل مستويات الحصول على الزيت والغاز الطبيعي حتى الوصول إلى سطح الأرض.



واسترسل "القليوبي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي": هذه العملية تحتاج إلى وقت كبير من الاستثمارات، البوابة ساهمت ف تسهيل الاستثمار والبحث والحفر على الشركاء الأجانب.



وأضاف، لدينا نسبة كبيرة من الشركات العالمية في مصر، البوابة تساهم تسريع الحصول على البيانات ومتابعة المناقصات الاستثمارية.



