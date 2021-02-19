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فن

بعد مشاركته في super bowl.. ذاويكاند ستلقى هدية قيمة.. صور

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:42 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
تلقى المغني الشهير ذاويكاند هدية قيمة على هامش مشاركاه في احياء حفل super bowl لهذا العام ، وهي عبارة عن خاتم مرصع بالماس  ومنحوت عليه اسمه .

حقق كليب اغنية save your tears للمغني الشهير ذاويكاند 1٤٣   مليون مشاهدة بموقع يوتيوب.

واللافت أن الموديل التي ظهرت مع ذا ويكاند في كليب أغنتيه الجديدة  save your tears الذي طرحه منذ يومين، تشبه سيلينا جوميز إلى حد كبير من حيث الملامح وتسريحة الشعر. 

وأشار جمهور ذا ويكاند عبر منصات موقع التواصل الاجتماعي إلى أن كلمات الأغنية تشير إلى علاقته بـ سيلينا جوميز التي لم تستمر سوى 10 أشهر فقط. 

ورغم مرور عامين على زواج المغني الكندي جاستين بيبر من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، إلا أن جمهوره ما زال يعيش على امل العودة إلى حبيبته السابقة وحب حياته سيلينا جوميز. 

وتداول جمهور جاستين بيبر صورة لتاتو جديد رسمه المغني الكندي على رقبته، مشيرين إلى أنه تحية منه لحبيبته سيلينا جوميز التي عاش معها قصة حب لأكثر من 8 سنوات.  
بعد مشاركته في super bowl.. ذاويكاند ستلقى هدية قيمة.. صور
بعد مشاركته في super bowl.. ذاويكاند ستلقى هدية قيمة.. صور
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