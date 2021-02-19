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أخبار البلد

باكستان تسجل 1245 إصابة جديدة و40 وفاة بفيروس "كورونا"

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ

سجلت باكستان 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 568 ألفا و506 حالات.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية اليوم الجمعة- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 40 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و527 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 531 ألفا و840 شخصا، مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا هو 24 ألفا و139 شخصا.

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