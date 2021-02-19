هاني الناظر: الموجة الثالثة لفيروس كورونا لم تبدأ في مصر حتى الآن

يردد الكثيرون أن بدأت الموجة الثالثة من فيروس كورونا بدأت في مصر بالأخص مع تغير حالة الطقس خلال الأيام الماضية.





وقال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" بمناسبة إن في ناس بتتكلم هذه الايام عن موجة ثالثة لكورونا ! احنا حاليا لازلنا في الموجة الثانية ولسنا في موجة ثالثة فالمرض ظهر الشتاء الماضي حيث كانت بداية الموجة الاولي والتي استمرت حتي حدث انحسار للوباء في الصيف خلال شهور يوليو واغسطس وسبتمبر فكانت نهاية الموجة الاولي."





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وأضاف:" بدأت الموجة الثانية مع بداية تغير الجو ودخولنا في اول الشتاء واستمرت حتي يومنا هذا وان شاء الله هناك امل كبير مع انتهاء فصل الشتاء الحالي وحلول فصل الصيف ومع الاستمرار في الاجراءات الاحترازية والتوسع في التطعيم باللقاحات المختلفة ان تنتهي هذه الموجة الثانية والا يكون هناك موجة ثالثة مع بداية الشتاء القادم."







