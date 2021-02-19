إحلال وتجديد ٣ ملاعب نجيل صناعي في شمال سيناء

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة،من أجل تطوير مراكز الشباب في مختلف محافظات مصر،مشيرا إلى أن هذا التطوير لا يشمل فقط البنية التحتية الإنشائية بل يمتد إلى تطوير الأنشطة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، حيث نجحت الوزاره في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية والتي أسهمت في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور أشرف صبحي إن خطة تطوير الملاعب على مستوي الجمهوريه،شملت تطوير"4336" مركز شباب ، وإنشاء 92 مركز شباب، كما تم رفع كفاءة 135 مركز شباب، و3407 ملاعب من النجيل الصناعي، وتم طرح 124 مركز شباب بنظام حق الانتفاع، ويأتي ذلك تنفيذا لخطة وزارة الشباب والرياضة بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية الإنشائية التي تخدم الشباب والأنشطة الرياضية بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

وفي هذا الصدد..تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ،خطة إحلال وتجديد ملاعب مراكز الشباب في القري والمدن على مستوى المحافظة ، تحت اشراف الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، بوزارة الشباب والرياضه. حيث وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في زيارته الأخيرة العريش، على إحلال وتجديد ثلاثة ملاعب خماسية مغطاة بالنجيل الصناعى بمحافظة شمال سيناء ، وهي ملاعب (مركز شباب مدينة العريش ومركز شباب نجيلة بإدارة رمانة ومركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش).

كما اعلنت وزارة الشباب والرياضة ، عن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء وهى مركز شباب التلول، الكفاح، التعاون، بالا ضافة الى إنشاء وتنجيل ملاعب خماسية وملاعب متعددة الأغراض بجامعة العريش ، ويشمل التطوير تنجيل ملاعب خماسية في مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.



وفي هذا السياق..قال الكابتن مدحت الشوربجى مدير مركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش،إن مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، بدات فى احلال الملعب الخماسي بمركز شباب ٦ أكتوبر بمدينة العريش، لتجهيزة والبدء في وضع النجيل الصناعي الجديد وتطوير ورفع كفاءة المدرجات لخدمة اهالي الحي ورواد المركز من الرياضين.. ، وقال ان هذه الموافقات كانت استجابة فورية لمطالبهم بضرورة تحسين مرافق يحتاج لها الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية.

اقرأ أيضا:

الميني فان بديلًا.. أسطورة التوك توك تختفي من شمال سيناء.. شاهد









