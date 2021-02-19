ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إحلال وتجديد ٣ ملاعب نجيل صناعي في شمال سيناء

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك اهتمام كبير من جانب  الدولة،من أجل تطوير مراكز الشباب في مختلف محافظات مصر،مشيرا إلى أن هذا التطوير لا يشمل فقط البنية التحتية الإنشائية بل يمتد إلى تطوير الأنشطة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية،  حيث  نجحت الوزاره في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية والتي  أسهمت في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور أشرف صبحي إن خطة تطوير الملاعب  على مستوي الجمهوريه،شملت تطوير"4336" مركز شباب ، وإنشاء 92 مركز شباب، كما تم رفع كفاءة   135 مركز شباب، و3407 ملاعب من النجيل الصناعي، وتم طرح  124 مركز شباب بنظام حق الانتفاع، ويأتي ذلك تنفيذا لخطة وزارة الشباب والرياضة بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية الإنشائية التي تخدم الشباب والأنشطة الرياضية بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

وفي هذا الصدد..تنفذ  مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ،خطة إحلال وتجديد ملاعب مراكز الشباب في القري والمدن على مستوى المحافظة ،  تحت اشراف الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، بوزارة الشباب والرياضه. حيث وافق  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في زيارته الأخيرة العريش،   على إحلال وتجديد ثلاثة ملاعب خماسية مغطاة بالنجيل الصناعى بمحافظة شمال سيناء ، وهي ملاعب (مركز شباب مدينة العريش ومركز شباب نجيلة بإدارة رمانة ومركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش).

كما اعلنت وزارة الشباب والرياضة ،  عن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء وهى مركز شباب التلول، الكفاح، التعاون، بالا ضافة الى إنشاء وتنجيل ملاعب خماسية وملاعب متعددة الأغراض بجامعة العريش ، ويشمل التطوير تنجيل ملاعب خماسية في مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.


وفي هذا السياق..قال الكابتن مدحت الشوربجى مدير مركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش،إن مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، بدات فى احلال الملعب الخماسي بمركز شباب ٦ أكتوبر بمدينة العريش، لتجهيزة والبدء في وضع النجيل الصناعي الجديد وتطوير ورفع كفاءة  المدرجات لخدمة اهالي الحي  ورواد المركز من الرياضين.. ، وقال ان هذه الموافقات كانت استجابة  فورية لمطالبهم بضرورة تحسين مرافق يحتاج لها الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية.

اقرأ أيضا:
الميني فان بديلًا.. أسطورة التوك توك تختفي من شمال سيناء.. شاهد



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالى قرية ميت أبو خالد فى الدقهلية يطالبون بإحلال وتجديد مركز الشباب

الشباب والرياضة بمطروح: تطوير مراكز الشباب بسيوة وتكثيف الأنشطة خلال شهر رمضان

وزير الرياضة يشهد ختام دوري مراكز الشباب في شمال سيناء

وزير الرياضة يوافق على إنشاء مبنى لمديرية الشباب ورفع كفاءة استاد العريش

فوز فريق مركز شباب الخربة بكأس بطولة الدوري في سيناء

صبحي: مليار و300 مليون جنيه عوائد مشاريع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب

ترشيحاتنا

تكشف تفاصيل وأسرار لأول مرة.. ماذا طلب والدها خلال المحاكمة؟.. وأين دفن؟.. رغد صدام حسين تجيب

نشرة الفن.. بهاء سلطان يتصدر تويتر.. وموقف إنساني لسعيد صالح تكشف عنه عارفة عبد الرسول

بلدية أبو ظبي تدرس إنشاء 53 حديقة وموقعا للألعاب في المدينة وضواحيها

شاهد.. حسن شاكوش يغني مع أصالة بنت الجيران

الدولار يسجل 15.69 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-2-2021

سميرة سعيد: والدتي ضربتني لأول مرة لهذا السبب ورد فعل صادم من عبد الحليم حافظ بعد سماع غنائي

Advertisements

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

بسبب خطأ بسيط.. زوج و زوجة في المستشفى صباح أول أيام الزواج

قطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة.. غدا

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

توقف عنها فورا.. عادات يومية تسبب الفشل الكلوي

تعرف على فوائد الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

ملاك العقارات يترقبون ماذا سيحدث في 4 مارس.. مصير قضايا صحة التوقيع.. ما هي طرق تسجيل العقارات الجديدة في الشهر العقارى

تصرف غير أخلاقي.. شاب ينتقم من حبيبته بصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما

اشتر آيفون 7 بـ 2100 جنيه.. عروض الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية

تصرف غير أخلاقي.. شاب ينتقم من حبيبته بصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما

ماسكات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء