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ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:13 م
لجين عمران
لجين عمران
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية السعودية لجين عمران على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال ظهورها في إحدي المناسبات.

ظهرت لجين عمران في الصورة بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بنقشة التايجر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.


حمل فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&gabbana، وقد بلغ سعر التصميم13 ألف ريال سعودي بينما بعد الخصم وصل إلي  6600 ريال سعودي .

نسقت لجين عمران مع إطلالتها كلاتش أسود أنيق منحها إطلالة متكاملة، كما بدت بخصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.


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