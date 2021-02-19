ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

حرصت الإعلامية السعودية لجين عمران على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال ظهورها في إحدي المناسبات.





ظهرت لجين عمران في الصورة بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بنقشة التايجر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.









حمل فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&gabbana، وقد بلغ سعر التصميم13 ألف ريال سعودي بينما بعد الخصم وصل إلي 6600 ريال سعودي .





نسقت لجين عمران مع إطلالتها كلاتش أسود أنيق منحها إطلالة متكاملة، كما بدت بخصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.





