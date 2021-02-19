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محافظات

حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة بالخانكة.. صور

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية استمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة حركة البيع والشراء وضبط أى مخالفات تموينية.


وأشار كشك إلى قيام حملة بمشاركة الوحدة المحلية بالجبل الأصفر والطب البيطري والتموين بالمرور على الجزارين والمحال التجارية ومحلات بيع الكباب والكفتة بالجبل الأصفر وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر ذبح خارج المجزر ولحوم مضبوطة بها تغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني.

كما تم ضبط 7 أكياس لحوم مفروم لحم تزن 35 كيلو مجهولى المصدر وبدون اى بيانات وجار سحب عينة لفحصها للتأكد من صلاحيتها وتم عمل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر حملة لرفع الإشغالات واستهدفت الحملة رفع الاشغالات بميدان المحطة وشارع الجزارين وشارع الشهيد أمام الوكيل وميدان المحطه ومنطقه النعناعيه امام السنترال وكذا رفع الباعة الجائلين وتحرير محاضر للمخالفين.
وكانت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر قد شنت حملة للمرور على كافة المنشآت الصناعية بمختلف مناطق المدينة.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر فى بيان له اليوم أن الحملة جابت قرى الوحدات المحلية والمدينة وشملت الحملة الأمن الصناعى والبيئة والاشغالات لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات والتراخيص تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة

واكد رفعت أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بالقوانين ومتابعة تنفيذها وخصوصا مدى التزام المنشآت الصناعية بالقوانين والاشتراطات والتراخيص بالاضافة الى متابعة إشتراطات السلامة والصحة المهنية تطبيقا للقانون ولمواجهة أى مخاطر على العاملين.

من ناحية اخرى اضاف رئيس المدينة أنه تم انهاء أزمة عمارات الملفات بالمدينة حيث تم إجراء أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للعمارات السكنية .

 كما جرى تغيير خطوط المياه وخطوط الصرف المتهالكة بالإضافة إلى صب غرف الصرف لمنع أي تسرب للمياه منها، مؤكدا انه انه تم تجهيز مخازن العمارات وعددها 7 مخازن للبدء فى تطويرها واستغلالها بعد ان تم اهمالهم خلال السنوات الماضية.
حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة بالخانكة.. صور
حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة بالخانكة.. صور
حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة بالخانكة.. صور
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