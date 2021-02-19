بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟





واقترحت بعض جماهير نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بيع قميص فرجاني ساسي أمام النادي للجماهير، من أجل المساهمة في عملية التجديد للنجم التونسي.





وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني، دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء





ماذا قالت الصحف التونسية عن حملة جماهير الزمالك لدعم فرجانس ساسي؟





فوت 24:





الفرجاني معشوق جماهير الزمالك التي تحركت باش تجدد عقده





جماهير الزمالك تطلق حملة دعم لتجديد عقد الفرجاني ساسي





ديوان إف إم





الزمالك المصري: طرح قميص الفرجاني ساسي للبيع





تونس الرقمية:





بادرة طيبة من الزمالك من أجل التمسك بخدمات فرجاني ساسي









سطلت الصحف التونسية الضوء على إطلاق بعض الجماهير حملة لتقديم الدعم المالي لإدارة الزمالك من أجل تجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي.