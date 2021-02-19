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أخبار العالم

حكومة إسرائيل بدون نتنياهو.. كتلة المعارضة تحصل على 60 مقعدا بالكنيست في استطلاعات الرأي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:18 ص
انتخابات الكنيست
انتخابات الكنيست 2021
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سمر صالح
أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، حصول كتلة الأحزاب المعارضة لنتنياهو على 60 مقعدا بالكنيست، مقابل 48 مقعدا لكتلة نتنياهو والحرديم .
 
وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، يواصل حزب الليكود الحفاظ على الاستقرار بالصدارة، بحصوله على 28 مقعدا، في الانتخابات القادمة.
 
ووفقا للاستطلاع، ستكون النتائج على النحو التالي: الليكود 28 مقعدا، يش عتيد 18، تكفاه حدشاه 15، يمينا 12، المشتركة 9، يسرائيل بيتنا 8، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، العمل 5، ميرتس 5، تحالف القوة اليهودية 5 مقاعد.
 
وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت الجمهور كالتالي:
41% نتنياهو – 39% جدعون ساعر
52% نتنياهو – 35% يائير لبيد
40% نتنياهو – 37% نفتالي بينت
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