ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:26 ص
بي إن سبورت
بي إن سبورت
Advertisements
محمد السعيد
ظهرت خلال الأيام الماضية قناة مفتوحة على قمر النايل سات تسمى "مكسبي"، تنقل أبرز مباريات دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية الكبرى، ودوري أبطال أوروبا، نقلا عن شبكة بي إن سبورت.

ونقلت قناة "مكسبي" مؤخرا بطولة كأس العالم للأندية الماضية، والتي تواجد بها النادي الأهلي المصري وحصل على الميدالية البرونزية، كما نقلت مباراة الأحمر في أمام المريخ والزمالك أمام مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.


وأعلنت القناة مؤخرا إطلاق قناة جديدة تسمى " مكسبي سبورت"  ستذيع البطولات الأتية:" الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الإيطالي - الدوري الألماني - دوري أبطال أفريقيا - دوري أبطال أوروبا - كأس ملك إسبانيا - السوبر الإفريقي - كأس إيطاليا - كأس ألمانيا - كأس الاتحاد الإنجليزي -  كأس السوبر الأوروبي - بطولة الكونفيدرالية - كأس السوبر الإسباني - كأس السوبر الإيطالي).
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جمعية المحترفين تحدد موعد حفل الأفضل فى الدورى الممتاز

صدام محتمل مع الزمالك أو صن داونز.. سيناريوهات مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

اوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي والدحيل

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

الأهلي يعانق المجد في كأس العالم للأندية ويتطلع لتحد جديد بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

أعمال يوم الجمعة.. الإفتاء توصي بـ ٨ أمور تستمر حتى مغرب اليوم

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

كواليس اجتماع موسيماني مع معاونيه بالتتش قبل رحلة تنزانيا

وقفتهم المميزة.. الجهاز الطبي في المريخ السوداني يوجه رسالة شكر لـ نظيره بالأهلي

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد