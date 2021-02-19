موسيقى الراب.. فريق برانويد ايز: نقدم نوعا مختلفا من الموسيقى





قال وسام سلطان، أحد أعضاء فرقة "برانويد أيز"، إن سبب تجمع الفرقة هو حبها للموسيقى الأندرجراوند، مسترسلا:"الفرقة تقدم نوع مختلف من الموسيقى".





وأضاف "سلطان" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": أن معظم أعضاء الفرقة اعتادوا موسيقى الروك، معقبا: الفرقة تستهدف الوصول إلى أعلى درجات النجاح.





وأشار إلى أن الفرقة لديها صفحة على الفيس بوك يتم من خلالها الترويج للفرقة ونوع الموسيقى المقدم.





وأكمل: نحتاج إلى وجود حفلات أكثر، وعليها يمكننا أن نؤثر في الواقع والمشاهدين، متابعا: الفرقة تقوم بالترويج لنفسها من خلال عرض الحفلات والايفنتات.





ولفت إلى أن الفرقة تكونت منذ 5 سنوات، معقبا: الفرقة تقدم حفلة كل شهرين.