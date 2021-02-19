إزالة ٤ حالات تعد على الأراضي الزراعية بـ الشرقية

وأعلنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس عن إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن حفر قواعد بغرض الصب على مساحة 120 متر بناحية عزبة النحاس. كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات بإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظًا على الرقعة الزراعية،

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كما قام رئيس الوحدة المحلية بالديدامون بتنفيذ إزالة تعدي بجوار كوبري السحارة التابع لجمعية جهينة البحرية عبارة عن بناء سور من جهة واحدة علي الأرض الزراعية بالطوب الأبيض بطول 50 متر بارتفاع 50 سم ، وتمت الإزالة الكلية في المهد ، كما تم إزالة حالة تعدى خارج الحيز العمراني بناحية منطقة فاقوس البلد بالمدينة على مساحة 175 متر عبارة عن سور بالطوب الابيض وتمت الإزالة كلية.. وتم تطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون .





وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع قسم الإزالات حملة إزالة فورية لسور ومنزل بالدبش الأبيض بناحية منطقة سامي سعد التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 300 متر، وتم تسليم الأرض للجمعيه الزراعية للحفاظ عليها من أي تعديات أخري وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.





وعلي جانب اخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله موسعه بالإشتراك مع شرطه المرافق وحي أول وثان الزقازيق وأسفرت عن تشميع مركز تجميل بمنطقة الغشام وتغريمه (أربعه آلاف جنيه) لعدم الإلتزام بالإجراءات الأحترازيه والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا ، كما قامت الحملة برفع الإشغالات بمناطق ( شارع الجلاء – مولد النبي – البوسته – كوبري أبو عميره – الزراعة -دوران الشوبك – شارع عمر شاهين- موقف المنصورة – الغشام – طلبه عويضه و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحمله لرفع الإشغالات من شوارع (البوسطه و مولد النبي و المكتبات والمنتزه) شيشة وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون مع أحد.