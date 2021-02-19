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رياضة

غدا.. انطلاق معسكر منتخبي الشباب والناشئين لمدة ٥ أيام

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:42 ص
صدى البلد
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يسري غازي
يدخل غدا السبت منتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦ بقيادة مؤمن سليمان ومنتخب مواليد ٢٠٠٣ بقيادة محمود جابر معسكرا تدريبيا خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ فبراير الجاري.

واستدعى جهاز منتخب ٢٠٠٦ ثمانية لاعبين بصفوف ناشئ الإسماعيلي على النحو الآتي: عبدالرحمن محمود ومحمود محمد أحمد ومهند عبدالعاطي إبراهيم وأحمد عاطف سلامة خلف الله ويوسف محمد عبدالله ومحمد عبدالسميع وبشار أشرف ومحمد سيد احمد رجب.

كما استدعى منتخب مصر مواليد ٢٠٠٣ قائمة مكونة من ٩ لاعبين بنادي انبي جاءت على النحو التالي :
خالد عبد العال محمد 
محمد حمدى ابراهيم 
احمد رشدى شحات 
احمد محمد فتحي الشهير بميسى
احمد نادر حواش
عمر رضا  عبد المجيد
محمد صلاح مسلم والملقب بكباكا
محمود فرحات  السيد
علوان محمد احمد

وبدأ امس الخميس منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

وقال محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب إن فترة اختيارات اللاعبين سوف تتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل معسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا 
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