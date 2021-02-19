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برلمان

25 تحورا للفيروس.. استشاري يوضح فرص الإصابة بكورونا أكثر من مرة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:59 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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فريدة محمد
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، أن عودة الإصابة بفيروس كورونا نادرة الحدوث إلا أنها محتملة، موضحا أن بعض الأبحاث كشفت أن نسبة عودة الإصابة تمثل ١ في الـ٢٠ ألف.

وأشار في بث مباشر على صفحته معلومات طبية مع الدكتور أيمن أبو العلا، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أنه لم يثبت حتى الآن وجود مناعة كاملة من الإصابة بفيروس كورونا سواء بالحصول على اللقاحات المتاحة أو لمن سبق إصابتهم من قبل، مؤكدا أن عودة الإصابة مرة أخرى تكون ضعيفة جدا.

وفي ذات السياق، كشف الدكتور أيمن أبو العلا، حدوث ما يقرب من ٢٥ تحورا في الفيروس، إلا أن جميعها لم تحدث أي تغيرات جذرية في التشخيص أو بروتوكولات العلاج أو قوة اللقاحات الموجودة، لافتا إلى أن العلماء لا يعتمدون حاليا على تحليل الـpcr أو وجود الأجسام المضادة لإثبات الإصابة.

وأوضح أبو العلا، أن إثبات الإصابة حاليا من خلال مجموعة تحاليل إضافة إلى ظهور الأعراض، مشيرا إلى أن ظهور أعراض الكحة مع ارتفاع الحرارة، أو كحة مع فقدان الشهية والتذوق، أو كحة مع إرهاق شديد وفقدان الشم، تستلزم التحرك من أجل الحصول على بروتوكول العلاج.
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