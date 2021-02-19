25 تحورا للفيروس.. استشاري يوضح فرص الإصابة بكورونا أكثر من مرة

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، أن عودة الإصابة بفيروس كورونا نادرة الحدوث إلا أنها محتملة، موضحا أن بعض الأبحاث كشفت أن نسبة عودة الإصابة تمثل ١ في الـ٢٠ ألف.





وأشار في بث مباشر على صفحته معلومات طبية مع الدكتور أيمن أبو العلا، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أنه لم يثبت حتى الآن وجود مناعة كاملة من الإصابة بفيروس كورونا سواء بالحصول على اللقاحات المتاحة أو لمن سبق إصابتهم من قبل، مؤكدا أن عودة الإصابة مرة أخرى تكون ضعيفة جدا.





وفي ذات السياق، كشف الدكتور أيمن أبو العلا، حدوث ما يقرب من ٢٥ تحورا في الفيروس، إلا أن جميعها لم تحدث أي تغيرات جذرية في التشخيص أو بروتوكولات العلاج أو قوة اللقاحات الموجودة، لافتا إلى أن العلماء لا يعتمدون حاليا على تحليل الـpcr أو وجود الأجسام المضادة لإثبات الإصابة.



