بيتسو موسيماني: 70 مليون يشجعون الأهلي

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أنه يسعي بكل قوة لحصد لقب دوري ابطال أفريقيا للمرة الثانية علي التوالي، بعدما نجح في تحقيق اللقب في نوفمبر الماضي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1.





وقال موسيماني في تصريحات حاصة إنه سيقاتل للفوز باللقب من جديد، مع الاعتراف بصعوبة تكرار الإنجاز.





وأضاف: "يجب ان نعلم أن هذا الأمر صعب جدًا في ظل وجود فرق مثل الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي والزمالك والوداد المغربي ولكننا سنقاتل للفوز به".





وتابع: "نحاول تحقيق نفس الأمر في الدوري المصري، نسعي للفوز باللقب ولكن هناك منافسة رهيبة مع أربعة فرق أخري ".





وشدد موسيماني على أن الأهلي فريق كبير مثل برشلونة وريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ، وأن جماهيره تسعي دومًا للفوز وحصد الألقاب وهذا طموح مشروع ولكنه أشترط ذلك باقتران الأمر مع واقع الفريق.





وتابع موسيماني أنه يعشق التحدي ويضع دومًا أهداف كبيرة له ولذلك ترك تعاقد يمتد لأربع مواسم مع صن داونز وجاء بعقد لمدة قصيرة مع الأهلي.





واستطرد: "لا مجال للمقارنة بين الأهلي وصن داونز، ليس منطقيًا أن تضع ناد يشجعه 70 مليون في مقارنة مع أي كيان اخر، أنظر الي البطولات والتاريخ وحتي النجوم التي علي قميص الفريق".