سبايدرمان المصري.. مسن 68 عاما يتسلق الحوائط.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، سبايدرمان المصرى.. عجوز عمره 68 عاما يتسلق الحوائط.





وذكر التقرير، أن عبد المهيمن شحاتة على، مهندس زراعة متقاعد، ويمارس الرياضة حاليا وهو فى عمر ال68 عاما، ولم يمنعه تقدم السن من تسلق الأسوار.





ويجرى عبد المهيمن لمسافات طويلة، ولا يكل أو يمل من ممارسة الرياضة يوميا ليحافظ على لياقته البدنية، حيث أنه يقوم برياضة يطلق عليها "ستريت ورك أوت".





وتلك اللعبة يطلق عليها "لعبة الشوارع"، وفى حالة لم يجد أموال لنفسه ليذهب إلى نوادى من الممكن لعبها فى الشارع، حيث أنه يستطيع التسلق على الشجر.





ويحول عبد المهيمن شوارع مصر لصالة ألعاب رياضية، تارة منحنيا وممتدا على عمود كهربائي أو متسلقا الأشجار،غير أبه بسخرية قد يواجهها من بعض الشباب، حيث يحلم الرياضى الستينى أن يكون بطل العالم ويحصل على ميدالية ذهبية لمصر.