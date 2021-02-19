وزير الأوقاف: سيدنا زكريا طلب من الله الذرية بصيغة المفرد وليس الجمع.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الولد والمال امتحان من الله، فإن كان المال حلال وأدى المسلم حقه فيقول النبي "نعم المال الصالح للعبد الصالح" وإن كان حراما كان وبالا ونقمة على صاحبه.





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد السادات بمحافظة المنوفية، أن الولد إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك، فعن الولد صالحا ، يقول الله ""وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ" ويقول النبي: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".





وأشار إلى أن الأنبياء حينما طلبوا من الله الولد لم يطلبوا مجرد الولد ، وإنما طلبوا من الله الولد الصالح، فهذا سيدنا ابراهيم ( رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ) ويقول سيدنا زكريا "هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً".



