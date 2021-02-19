ماذا قرر وزير التعليم لحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج ؟ تفاصيل

أعلن الدكتور طارق شوقي عن آلية عقد الامتحانات للطلاب أبنائنا في الخارج، وجاءت كالتالي:





حيث قال وزير التربية والتعليم : تعقد امتحانات أبنائنا في الخارج إلكترونيًا للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي فى البلاد التي تم تعليق الدراسة بها.







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وأضاف وزير التربية والتعليم : أما بالنسبة لطلاب الاعدادية الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج ، فسيتم عقد امتحان تحديد مستوى لهم عند العودة إلى أرض الوطن.





وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد ، فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg لمساعدة جميع الطلاب في التعرف على مصادر التعليم المختلفة التي أطلقتها الوزارة.



