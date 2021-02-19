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تعليم

ماذا قرر وزير التعليم لحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج ؟ تفاصيل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:28 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي عن آلية عقد الامتحانات للطلاب أبنائنا في الخارج، وجاءت كالتالي:

حيث قال وزير التربية والتعليم : تعقد امتحانات أبنائنا في الخارج إلكترونيًا للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي فى البلاد التي تم تعليق الدراسة بها.


وأضاف وزير التربية والتعليم : أما بالنسبة لطلاب الاعدادية الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج ، فسيتم عقد امتحان تحديد مستوى لهم عند العودة إلى أرض الوطن.

وأوضح  الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد ، فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg  لمساعدة جميع الطلاب في التعرف على مصادر التعليم المختلفة التي أطلقتها الوزارة.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس في كلمة له تم إذاعتها عبر القناة التعليمية "مدرستنا 1"، عن عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
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