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رياضة

مقابل 430 مليون إسترليني.. مانشستر سيتي يوضح حقيقة تجديد مفاوضات ضم ميسي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:38 م
ليونيل ميسي لاعب
ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة
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مصطفى الرماح
كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حقيقة تجديد مفاوضاته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال المتحدث باسم نادي مانشستر سيتي في  تصريحات لشبكة " سكاي سبورتس"، أن إدارة السماوي لم تدخل في أي مفاوضات مع ميسي خلال الفترة الأخيرة للتعاقد معه.

وأضاف:" لم نقدم أي عروض لضم ليونيل ميسي من برشلونة، كما لا توجد أية مفاوضات جارية لضمه.


كانت صحيفة " ذا صن البريطانية" أكدت اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي قرر تخفيض عرضه لضم ليونيل ميسي، خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة السيتي كانت تسعى لضم ليونيل ميسي، خلال الصيف الماضي مقابل 600 مليون إسترليني.

وأكدت الصحيفة، أن العرض الجديد الذي ستقدمه إدارة مانشستر سيتي سيكون بقيمة 430 مليون إسترليني فقط، لمدة 5 مواسم.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحف له التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني دون الرجوع لإدارة ناديه.

ولم يحسم  ليونيل ميسي مصيره مع برشلونة حتى الآن، سواء بالتجديد أو الرحيل.

ويعد مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الفرنسي أبرز المهتمين بضم ليونيل ميسي، خلال الصيف القادم.
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