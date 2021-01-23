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أخبار العالم

أحبك.. ليونيل ميسي يحتفل بعيد ميلاد والدته.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 09:26 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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محمد بدران
حرص ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني على تهنئة والدته بعيد ميلادها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر ليونيل ميسي صورة له رفقة والدته وعلق قائلًا: "عيد ميلاد سعيد يا أمي أحبك أنا".

ورفضت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاستئناف الذي تقدم به نادي برشلونة، ضد إيقاف قائد الفريق، ليونيل ميسي مباراتين.

ورفضت لجنة المسابقات الاستئناف الذي تقدم به برشلونة من أجل تخفيض عقوبة الإيقاف على ميسي، وتقليصها لمباراة وحيدة.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن إيقاف ميسي لمدة مباراتين بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة البارسا أمام أتلتيك بيلباو في نهائي السوبر الإسباني.

وتأكد غياب ميسي عن مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

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