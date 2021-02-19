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رياضة

لجنة الحكام ترفض إيقاف حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:56 م
محمود البنا
محمود البنا
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يسري غازي
رفضت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إيقاف وإحالة الدولى محمود البنا حكم مباراة والاسماعيلي إلى التحقيق.

وتقدم النادي الإسماعيلي باحتجاج رسمي الي الاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم التحكيم الذي قاد مباراة الإسماعيلي أمام الزمالك بقياده الدولى محمود البنا.

كان الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو تغلب على الدراويش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما  الأربعاء الماضي فى إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

واستندت لجنة الحكام إلى عدم وجود أية اخطاء مؤثرة من جانب البنا أدت إلى تغيير سير ونتيجة المباراة.

واشادت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بمستوى أداء محمود البنا لدى إدارته مباراة الزمالك والإسماعيلي.

واعلنت إدارة الدراويش أن الاحتجاج المقدم إلى الجبلاية جاء بسبب ماقام به أثناء المباراة من عدم توفير الحماية للاعبي الإسماعيلي وتغاضيه عن مخالفات ارتكبت من الفريق المنافس اتجاه لاعبوا الإسماعيلي لم يتخذ فيها أي اجراء مع عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للإسماعيلي.

كما استندت إدارة الدراويش الى العديد من القرارات التي أثرت علي نتيجه المباراة بالسلب وأدت إلى خسارة فريق الاسماعيلي المباراة.

وطالب النادي الاسماعيلي بعدم إسناد اي مباراه للفريق لأي حكم تسبب في ظلم الإسماعيلي حيث عاني الإسماعيلي من أخطاء تحكيمية وبشهاده الخبراء في مبارياته السابقة تسببت في فقدانه للعديد من النقاط.

يذكر أن فريق الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٢٩ نقطة فيما يحل غريمه التقليدي النادى الأهلى فى مركز الوصيف برصيد ٢١ نقطة وله مباريات مؤجلة، ويتجمد رصيد الدراويش عند ٨ نقاط.
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