على مساحة 1200 م.. إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي بدر وإيتاي البارود، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة حالتين تعدي عبارة عن الآتي:-

- إزالة سور مخالف بطول 1200 متر من الحجر الدبش خارج الحيز بمنطقة مفارق التحرير بمركز بدر.

- إيقاف أعمال بناء مخالف بعزبة خنيزة التابعة لقرية النبيرة بإيتاى البارود و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الوحدات المحلية لمركزي دمنهور والدلنجات، شنت حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن عن إزالة 2 حالة تعدي على مساحة 625 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 400 م٢ الأبعادية بدمنهور عبارة عن هنجر من الصاج .

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 225 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز( أبو المطامير - الدلنجات - إيتاي البارود)، أمس الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 844 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة 4 حالات تعدي في المهد على أرض زراعية وأملاك الدولة بمساحة 644 متر بزمام قري ( بلال - محمد عبدالرقيب - ابو العطا ) بأبو المطامير عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والملون الاسمنتية و أسوار و شدة خشبية.

- إزالة حالة تعدى بمساحة 200 م بقرية الوفائية بالدلنجات

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات - حوش عيسى - كوم حماده )، السبت الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 875 م٢ عبارة عن:-

- إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 575 م بقرية كوم زمران و المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية

- تنفيذ عدد 2 حالة إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 300 متر بحوش عيسى عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض .

- إزالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية بيبان التابعه للوحده المحليه لقرية الطود بكوم حمادة عبارة عن كرفان حديد وصاج وخشب بدون ترخيص.



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