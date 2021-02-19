أندية الفتاة والمرأة بالشرقية تُشارك بصناعات يدوية وحرفية في معرض ديارنا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية بالإضافة إلى تقديم كافه أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديده لها للعمل وتعلم حرفه تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافه الانشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار اوقات الفراغ وصولًا إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.

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ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي مشاركة عضوات نوادي الفتاة والمرأة بالمحافظة بصناعات يدوية وحرفية بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والذي تنظمه وزاره التضامن الاجتماعي بفندق كايروفستيفال بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة تحت شعار ( مصر بتتكلم حرفي) خلال الفترة من 15-28 فبراير الجاري وذلك لدعم وتمكين أرباب الحرف وجمعيات الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولعرض المنتجات اليدوية والحرفية لنوادي الفتاه والمرأة بمحافظات الشرقية والقاهرة والجيزة .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن عضوات نادى الفتاة والمرأة شاركن بالعديد من المنتجات والمعروضات أبرزها ( تحف وأنتيكات من الفايبر جلاس – بوسترات كروشية – مصنوعات من الخرز– ميداليات من السيراميك – شنط من الجلد الطبيعي – كمامات كروشية – مشغولات خيامية –حامل كروشية وباسكت بخيط الكليم – مصنوعات من الجوخ –إ كسسوارات وأعمال رسم على الزجاج - طباعة على القماش - زهور - التريكو والمنتجات البيئية).