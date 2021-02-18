تعليم الشرقية تناقش تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد " رمضان عبد الحميد حسن " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية إجتماعا موسعا بحضور " عمرو شحاته " وكيل المديرية ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومديرو الإدارات النوعية للتعليم الابتدائي ، والإعدادي ، والثانوي ، المتابعة وتقويم الآداء لوضع آليات تنفيذ التقويم بالصفوف من الرابع الإبتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي.

ووجه وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بمتابعة استعدادات المدارس لعقد الامتحانات ومتابعة تطهير وتعقيم المدارس مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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وأستعرض "عبد الحميد" الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الاول والثاني الثانوي العام وشدد علي مسئولي الإحصاء ومركز التطوير التكنولوجي بالادارات التعليمية بتنفيذ جميع التعليمات الواردة من الوزارة وسرعة التواصل مع المديرية في حالة وجود أي صعوبات او معوقات تعوق اداء الامتحان بالمدارس الثانوية بالاضافة الي التأكيد من انتهاء استلام الطلاب لأجهزة التابلت وشريحة البيانات واستقرار خدمة الانترنت بالمدارس الثانوية.

وشهد الإجتماع مناقشة استعدادات المديرية لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وشدد علي مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير ومواصفات الورقة الامتحانية انطلاقا من مرحلة وضع أسئلة الامتحانات المجمعة وحتي اعمال التصحيح وتقدير الدرجات بالمدارس.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع حلويات به نقص شديد في الإشتراطات الصحية، ووجود غرفة تفتيش داخل صالة الإنتاج، ويمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم إعدام طن و ١٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن هوالك الإنتاج كيك، زيت، سمن، سكر جليكوز"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٦ عينات أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز الشرطة بفاقوس.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.