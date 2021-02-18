بيطري الشرقية يجري مسحا تناسليا شاملا لـ 4 آلاف و747 رأس ماشية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء و الألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة ، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





وقال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري ، في بيان، الخميس، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي بإجراء المسح التناسلي الشامل ل 4 آلاف و747 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الأصطناعي ل 696 رأس بالإضافة إلي عقد 190 ندوة إرشادية توعوية ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المحلية وذلك بالتهحبن مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية والعمل على تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحلية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.





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وأشار إلى أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.





وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.





وأوضحت وكيلة الوزارة أنه تم تشكيل حمله مكبره من إدارة تموين كفر صقر برئاسة محمد الشاعر مدير الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن.





كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب مخابز مخالفة لإثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.





و تحرير محضر جنح أمن الدولة ضد صاحب محل تجاري لبيعه سلع مجهول المصدر فتم ضبط ٢٠ كيلو شاي.





وتم تحرير محضر جنح أمن الدولة ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر جنح أمن الدولة لتجميع دقيق بلدى مدعم بواقع ١١ شيكارة إنه الواحدة ٥٠ كيلو قبل بيعها في السوق السوداء.





وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية الي انه تستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.