صحة الشرقية: تطعيم 858 من الكوادر الطبية بلقاح كورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستمرارا لجهود الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، في مجابهة أزمة كورونا، تمكنت اللجنة المشكلة من مديرية الصحة، والفرق الطبية من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بالمديرية،من تطعيم ٣٠٠ طبيب من الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩ حتي الآن.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الفرق الطبية بالصحة ستقوم بتطعيم جميع الكوادر الطبية بالجامعة، الذين تم تسجيلهم علي موقع التسجيل الإلكتروني للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية علي مستوي الجمهورية، موجهًا اللجنة المكلفة بالإشراف علي حملة التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالجامعة قبل التطعيم.





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وأشار "مسعود" إلي أن إجمالي الفرق الطبية التي تم تطعيمها بلقاح كورونا، بأقسام العزل بمستشفيات فاقوس النموذجي، وحميات فاقوس، وحميات الزقازيق، والصدر، بلغ ٥٥٨ فرد من كتائب الجيش الأبيض، ليصل بذلك من تم تطعيمهم بمستشفيات العزل بالمحافظة ٨٥٨ من الكوادر الطبية، مقدمًا الشكر لجميع الفرق الطبية بالصحة علي الجهود المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وعلي جانب آخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، بالتزامن مع سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

أكد المحافظ، أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، في انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.

كان محافظ الشرقية قد أعطي تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد لإستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية و احتمالية سقوط الأمطار موجهًا بضرورة مراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتي لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات وكذلك الإنتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنبًا لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.